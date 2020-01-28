Российский эксперт: Проект синергии БТК с Транссибом снимает вопрос его рентабельности

Проект синергии Транссиба и БТК крайне выгоден и России, и Азербайджану. Как сообщает Report, об этом заявил российский эксперт Иван Пятибратов.

"Если мы говорим о России, то для нее плюсы в первую очередь политические. Коридор Баку-Тбилиси-Карс, который прежде некоторые эксперты называли даже "антироссийским" из-за того, что он не шел по территории РФ, войдет в транссибирскую экосистему. Это укрепляет влияние РФ на Ближнем Востоке, а также усиливает взаимодействие России с Азербайджаном, так как ничто не сближает государства сильнее, чем наземные торговые пути. РФ даже готова построить для БТК широкую колею, что говорит о реальной заинтересованности России в данном сотрудничестве", - отметил эксперт.

По его словам, для Азербайджана интеграция с Транссибирской магистралью имеет скорее экономические плюсы: "Если ранее рентабельность БТК ставилась под сомнение в силу недостаточного товаропотока, то теперь этот вопрос снимается. Также это выгодно и репутационно. Проект БТК изначально задумывался как способ транспортировки китайских товаров на Запад. Но Китай при этом не спешит наращивать использование данного коридора. Теперь же данная железная дорога будет использоваться по назначению, так как именно китайские товары будут преимущественно поступать со стороны Транссиба".

Российский эксперт Иван Пятибратов: "Если ранее рентабельность БТК ставилась под сомнение в силу недостаточного товаропотока, то теперь этот вопрос снимается. Также это выгодно и репутационно. Проект БТК изначально задумывался как способ транспортировки китайских товаров на Запад. Но Китай при этом не спешит наращивать использование данного коридора. Теперь же данная железная дорога будет использоваться по назначению, так как именно китайские товары будут преимущественно поступать со стороны Транссиба".

"Несмотря на то, что кратчайший путь из Азии в Европу – через Азербайджан, многолетний опыт перевозок морем и через Россию склоняет поставщиков пользоваться традиционными маршрутами. Поэтому вопрос того, как скоро начнется регулярный товаропоток, в полной мере зависит от того, как скоро будут сняты все вопросы по удобству пользования БТК. Но подключение к работе над этим России точно ускорит процесс.

Это безусловно значимое развитие событий, так как в столь турбулентное время, когда геополитическое значение Ближнего Востока возрастает, очень важно, что Россия и Азербайджан действуют сообща, находясь на острие времени", - резюмировал И. Пятибратов.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции.

30 октября 2017 года состоялась официальная церемония открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс. В церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, главы правительств Казахстана, Грузии и Узбекистана - Бакытжан Сагинтаев, Георгий Квирикашвили и Абдулла Арипов, а также другие официальные лица.