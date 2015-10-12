​Россия выделила порту Новороссийск инвестиции в размере 400 млн. долларов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Россия выделила на расширение черноморского порта Новороссийск инвестиции в размере 400 млн. долларов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила морская администрация Форт-Лодердейла.

По информации, на выделенную сумму с 2020 года будет построена верфь для 10 тысяч 20-футовых (TEU) контейнеров. Тем самым, Россия намерена конкурировать с крупнейшими портами мира и увеличить объем прибывающих в порт контейнеров на 15%.

Отметим, что в верфи порта Новороссийск, являющемся вторым в стране по величине, на сегодняшний день может размещаться одновременно до 6 тысяч TEU, после реализации проекта эта цифра достигнет 10 тысяч.

Российское правительство надеется на прокладку к порту железнодорожной линии и строительство дорожной развязки, а также перенаправление судов из украинских портов Южный и Ильичевск.

Напомним, что падение цен на нефть и обесценивание рубля, а также санкции привели к тому, что в этом году пропускная способность порта сократилась на 9%.