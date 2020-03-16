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Россия временно приостанавливает ж/д сообщение с Азербайджаном

Россия временно приостанавливает ж/д сообщение с Азербайджаном

Российские железные дороги с сегодняшнего дня приостанавливают курсирование поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского холдинга.

Мера связана с уведомлением "Узбекистанских железных дорог", "Азербайджанских железных дорог", сообщение закрывают в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 марта и до особых указаний. 

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов, отмечают в РЖД.

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