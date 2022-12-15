Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

Правительство России собирается продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза (ЕС) на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2023 года.

Правительство России собирается продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза (ЕС) на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2023 года.

Как передает Report, об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Эту информацию подтвердил источник в Минтрансе РФ.

Власти установили запрет в конце сентября до 31 декабря 2022 года. Он последовал после указа президента Владимира Путина о возможности вводить ограничения на международные автоперевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим компаниям из "недружественных стран". Это стало ответом на решение ЕС с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в РФ.

Затем Минтранс предложил продлить действие этого ограничения в 2023 году, и Белоусов его поддержал, сообщила пресс-служба Белого дома 5 декабря, но точные сроки не раскрывались.