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Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года Правительство России собирается продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза (ЕС) на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2023 года.
Инфраструктура
15 декабря 2022 г. 11:40
Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

Правительство России собирается продлить запрет на въезд грузовиков из Евросоюза (ЕС) на 6 месяцев, то есть до 30 июня 2023 года.

Как передает Report, об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Эту информацию подтвердил источник в Минтрансе РФ.

Власти установили запрет в конце сентября до 31 декабря 2022 года. Он последовал после указа президента Владимира Путина о возможности вводить ограничения на международные автоперевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим компаниям из "недружественных стран". Это стало ответом на решение ЕС с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в РФ.

Затем Минтранс предложил продлить действие этого ограничения в 2023 году, и Белоусов его поддержал, сообщила пресс-служба Белого дома 5 декабря, но точные сроки не раскрывались.

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Версия на английском языке Russia to extend ban on entry of trucks from EU until July 2023

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