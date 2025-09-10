Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-Астара

ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    • 10 сентября, 2025
    17:49
    Министр транспорта России Андрей Никитин и заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хуштанг Базванд обсудили строительство железной дороги Решт - Астара.

    Как передает Report, об этом заявляет министерство транспорта РФ.

    "Этот проект является одним из ключевых элементов транспортного сотрудничества между нашими странами и важной частью работы международного транспортного коридора Север – Юг. Реализация проекта контролируется на самом высоком уровне, как в России, так и в Иране", - подчеркнул Никитин.

    Строительство данного участка позволит значительно увеличить грузопоток по коридору "Север – Юг".

    Стороны также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом и координации действий для успешной реализации проекта.

    Напомним, что в 2023 году Россия и Иран заключили в рамках проекта "Север - Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали в апреле текущего года заявлял, что железная дорога Решт - Астара может быть построена не ранее чем через 3-4 года.

