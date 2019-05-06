Россия предлагает создать контейнерный сервис из Китая в Баку с организацией в Азербайджане распределительного хаба

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают создать регулярный контейнерный сервис из Китая в Баку с организацией на территории Азербайджана распределительного хаба.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров на встрече в Баку с главой ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым. На встрече обсуждались совместные меры по развитию транспортных коридоров в направлениях Север – Юг и Запад – Восток.

Глава ОАО "РЖД" высоко оценил потенциал железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. Он отметил, что для ее полноценной загрузки российская сторона готова предоставить соответствующие транспортные продукты и грузовую базу.

Говоря о развитии коридора "Север – Юг", О.Белозёров заявил, что ОАО "РЖД" сформированы основные тарифные и логистические параметры перевозок, ведется работа с индийскими компаниями по привлечению грузовой базы. "При этом строительство линии Решт – Астара на территории Ирана позволило бы выйти на регулярные объемы перевозок на уровне порядка 100 тыс. ДФЭ в год", - отмечается в сообщении РЖД.

Сторонами также была отмечена важность развития электронного взаимодействия. По словам О.Белозёрова, уже 87% грузов в сообщении между Россией и Азербайджаном оформляется в электронном виде (в прошлом году было 50%).

Джавид Гурбанов отметил, что ОАО "РЖД" сегодня является важнейшим партнером для железных дорог Азербайджана. "И квалификация сотрудников, и уровень развития российских железных дорог – хороший пример для азербайджанских железнодорожников",- сказал Дж.Гурбанов.

Он также выразил уверенность в дальнейшей позитивной динамике перевозок по международным транспортным коридорам и успешной реализации совместных проектов.

По итогам встречи решено продолжить совместные с органами власти действия по оптимизации погранично-таможенных процедур, в том числе для рассмотрения возможности запуска пассажирского поезда Махачкала – Баку.