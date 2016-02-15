Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Российский аэропорт Шереметьево приватизирован.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, доля государства в уставном капитале аэропорта Шереметьево по итогам консолидации активов составит 31,56%, доля частных владельцев, представленных компанией "Шереметьево Холдинг" (через TPS Avia Holding, принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу и семьям Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько), - 68,44%.

Как пишет российский сайт, в заявлении по данному вопросу отмечается, что принятые решения направлены на стратегическое развитие Московского авиационного узла на принципах государственно-частного партнерства.

Отметим, что аэропорт Шереметьево - крупнейший по площади аэровокзальный комплекс страны с пропускной способностью более 35 млн. пассажиров в год. Он включает шесть пассажирских терминалов, а также железнодорожный терминал "Аэроэкспресс".