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    ​Российский аэропорт Шереметьево приватизирован

    Компания разделена между государством и частным сектором

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Российский аэропорт Шереметьево приватизирован. 

    Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, доля государства в уставном капитале аэропорта Шереметьево по итогам консолидации активов составит 31,56%, доля частных владельцев, представленных компанией "Шереметьево Холдинг" (через TPS Avia Holding, принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу и семьям Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько), - 68,44%.

    Как пишет российский сайт, в заявлении по данному вопросу отмечается, что принятые решения направлены на стратегическое развитие Московского авиационного узла на принципах государственно-частного партнерства.

    Отметим, что аэропорт Шереметьево - крупнейший по площади аэровокзальный комплекс страны с пропускной способностью более 35 млн. пассажиров в год. Он включает шесть пассажирских терминалов, а также железнодорожный терминал "Аэроэкспресс".

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