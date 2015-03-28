​"Российские железные дороги" запустили сервис бронирования отелей в соседних странах

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Российские железные дороги" запустили новый сервис по бронированию отелей.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении компании.

При этом отель можно забронировать после покупки билета на поезд.

Бронирование отелей при помощи сервиса РЖД доступно в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии, Армении и Грузии.

Бронирование возможно с помощью различных платежных систем.

При отмене бронирования возврат средств производится по условиям, оговоренным при бронировании номера.

В РЖД отметили, что скоро для бронирования через РЖД станут доступны 365 тыс. отелей по всему миру.