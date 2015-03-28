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    ​"Российские железные дороги" запустили сервис бронирования отелей в соседних странах

    Отель можно забронировать после покупки билета на поезд

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Российские железные дороги" запустили новый сервис по бронированию отелей.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении компании.

    При этом отель можно забронировать после покупки билета на поезд.

    Бронирование отелей при помощи сервиса РЖД доступно в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии, Армении и Грузии.

    Бронирование возможно с помощью различных платежных систем.

    При отмене бронирования возврат средств производится по условиям, оговоренным при бронировании номера.

    В РЖД отметили, что скоро для бронирования через РЖД станут доступны 365 тыс. отелей по всему миру. 

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