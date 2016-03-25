​Российская компания подпишет контракт на строительство двух судов Азербайджану

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" до конца марта подпишет контракт на строительство двух танкеров для Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор предприятия Николай Жарков журналистам в пятницу.

"До конца марта подпишем контракт с компанией из Баку (Азербайджан) на строительство двух танкеров проекта RST27", - сказал он, не раскрывая деталей будущего соглашения.

Танкеры проекта RST27 - это самоходные суда класса "река-море" для перевозки нефти и нефтепродуктов, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза. Габаритная длина судна 140 метров, ширина -16 метров. Дедвейт в море при осадке 4,2 метра 6980 тонн.