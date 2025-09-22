Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 14:21
    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    В 2026 финансовом году Всемирный банк (ВБ) и Европейский союз (ЕС) планируют совместно продвигать диалог на высоком уровне, объединять партнеров по развитию для приоритизации инвестиций, разрабатывать совместные финансовые инструменты и обеспечивать координацию с механизмами подотчетности специально для Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "Наше внимание сосредоточено на устранении инфраструктурных ограничений, повышении эффективности инфраструктуры и реформах в различных секторах. Не менее важным является развитие институциональной способности и координации", - отметила она.

    При этом Р. Прайс подчеркнула, что критически важно, чтобы правительства инвестировали в людей.

    "Речь идет о создании рабочих мест будущего. Нам необходима рабочая сила, способная удовлетворить новый спрос, что требует инвестиций в навыки и образование. Мы строим железные дороги не ради самих железных дорог - по ним будут перевозиться товары и критически важные ресурсы. Одновременно необходимо развивать промышленность, сельское хозяйство и добычу стратегически важных минералов, чтобы полностью воспользоваться создаваемой инфраструктурой", - заявила региональный директор.

    AIIF 2025 ВБ ЕС Роланд Прайс Средний коридор

    Последние новости

    14:27

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

    Внутренняя политика
    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    Лента новостей