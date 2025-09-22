Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

В 2026 финансовом году Всемирный банк (ВБ) и Европейский союз (ЕС) планируют совместно продвигать диалог на высоком уровне, объединять партнеров по развитию для приоритизации инвестиций, разрабатывать совместные финансовые инструменты и обеспечивать координацию с механизмами подотчетности специально для Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

"Наше внимание сосредоточено на устранении инфраструктурных ограничений, повышении эффективности инфраструктуры и реформах в различных секторах. Не менее важным является развитие институциональной способности и координации", - отметила она.

При этом Р. Прайс подчеркнула, что критически важно, чтобы правительства инвестировали в людей.

"Речь идет о создании рабочих мест будущего. Нам необходима рабочая сила, способная удовлетворить новый спрос, что требует инвестиций в навыки и образование. Мы строим железные дороги не ради самих железных дорог - по ним будут перевозиться товары и критически важные ресурсы. Одновременно необходимо развивать промышленность, сельское хозяйство и добычу стратегически важных минералов, чтобы полностью воспользоваться создаваемой инфраструктурой", - заявила региональный директор.