Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

Наличие Среднего коридора как альтернативного или дополнительного маршрута имеет ключевое значение для всех стран Европы.

Как передает Report, об этом заявила руководитель проектов в регионе EECCA (Турция, Центральная Азия и Южный Кавказ) компании Rhenus Logistics Александра Огнева на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

По ее словам, после ряда геополитических потрясений совет директоров компании принял решение рассмотреть возможность инвестиций в регионе. В Rhenus Logistics рассматривают Средний коридор не только как транспортный маршрут, но и как проект с трансформационным потенциалом - европейское видение его развития, подчеркнула она.

"Он может дать не только новые решения для наших клиентов, но и ценность в виде трех ключевых возможностей: установления новых тарифов, расширения пропускной способности и повышения надежности. Да, на это потребуется время, но именно здесь можно построить новую реальность для логистики", - отметила А.Огнева.

Она подчеркнула, что Европейский Союз уделяет особое внимание вопросам надежности, поскольку это является частью стратегии ЕС по диверсификации поставок.

"Не более 65% всех поставок в Европу должны проходить по одному маршруту. Именно поэтому наличие Среднего коридора как альтернативного или дополнительного направления чрезвычайно важно для всех европейских стран", - добавила она.