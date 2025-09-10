ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:24
    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Наличие Среднего коридора как альтернативного или дополнительного маршрута имеет ключевое значение для всех стран Европы.

    Как передает Report, об этом заявила руководитель проектов в регионе EECCA (Турция, Центральная Азия и Южный Кавказ) компании Rhenus Logistics Александра Огнева на конференции в Баку "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура".

    По ее словам, после ряда геополитических потрясений совет директоров компании принял решение рассмотреть возможность инвестиций в регионе. В Rhenus Logistics рассматривают Средний коридор не только как транспортный маршрут, но и как проект с трансформационным потенциалом - европейское видение его развития, подчеркнула она.

    "Он может дать не только новые решения для наших клиентов, но и ценность в виде трех ключевых возможностей: установления новых тарифов, расширения пропускной способности и повышения надежности. Да, на это потребуется время, но именно здесь можно построить новую реальность для логистики", - отметила А.Огнева.

    Она подчеркнула, что Европейский Союз уделяет особое внимание вопросам надежности, поскольку это является частью стратегии ЕС по диверсификации поставок.

    "Не более 65% всех поставок в Европу должны проходить по одному маршруту. Именно поэтому наличие Среднего коридора как альтернативного или дополнительного направления чрезвычайно важно для всех европейских стран", - добавила она.

    Средний коридор Rhenus Logistics Александра Огнева
    "Rhenus Logistics" Orta Dəhlizə investisiya qoyuluşunu nəzərdən keçirir

    Последние новости

    14:55

    Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25

    Другие страны
    14:52

    Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в Украине

    Другие страны
    14:48

    Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:43

    Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмы

    Внешняя политика
    14:39

    Правительство утвердило Генплан города Губадлы

    Внутренняя политика
    14:34

    В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%

    Финансы
    14:31

    Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

    Другие страны
    14:28
    Фото

    В Худате проводится капремонт парка Гейдара Алиева

    Инфраструктура
    14:22

    Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины

    Другие страны
    Лента новостей