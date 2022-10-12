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Резиденты Агдамского промпарка приступили к строительным работам

Резиденты Агдамского промпарка приступили к строительным работам Резиденты находящегося в управлении Агентства развития экономических зон Агдамского промышленного парка приступили к строительным работам.
Инфраструктура
12 октября 2022 г. 18:26
Резиденты Агдамского промпарка приступили к строительным работам

Резиденты находящегося в управлении Агентства развития экономических зон Агдамского промышленного парка приступили к строительным работам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Резидент промышленного парка - ООО Dadaş-N приступило к строительству предприятий по производству различных видов синтетических ковров, ООО Veliev - сборных железобетонных изделий. Другие резиденты промпарка осуществляют проектные работы, в ближайшее время планируется начать строительные работы.

Кроме того, в Агдамском промышленном парке двум компаниям присвоен статус нерезидентов. Это ЗАО Yüksəl Beton, которое построило на территории парка предприятие по производству бетона. Уже начата оптовая и розничная продажа продукции компании. Еще один нерезидент - ООО PMD Projects будет заниматься производством, оптовой и розничной продажей бетона на территории промпарка. Компания уже начала проектные работы.

Отметим, что в Агдамском промышленном парке статус резидента присвоен 9 предпринимателям. За счет их инвестиций предположительно в более чем 50 миллионов манатов планируется создать более 1000 постоянных рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam Sənaye Parkının rezidentləri tikinti işlərinə başlayıb

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