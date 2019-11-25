Рейсы Buta Airways в Киев будут выполняться в аэропорт Борисполь

Начиная с 22 января 2020 года азербайджанский лоукостер Buta Airways будет выполнять рейсы в Киев, в Международный аэропорт Борисполь (IATA: KBP).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways, ранее рейсы выполнялись в аэропорт «Жуляны».

В рамках зимнего расписания авиакомпании на 2019/2020 год, которое действует до 27 марта, рейсы Buta Airways по маршруту Баку-Киев-Баку выполняются три раза в неделю – по вторникам, средам и пятницам. По этому же графику планируется продолжить рейсы и на летнее расписание 2020 года.

Международный аэропорт «Борисполь» является крупнейшей воздушной гаванью Украины и расположен в 29-ти километрах юго-восточнее Киева. Рейсы в «Борисполь» выполняет большая часть украинских и иностранных перевозчиков, что позволит пассажирам Buta Airways планировать более удобные стыковки с другими авиакомпаниями.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, будут уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.