Репортаж с самого уникального судна Каспийского моря

28 апреля судно-паром типа Ro-Pax “Зарифа Алиева”, введенное в эксплуатацию при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, совершило свой первое плавание в казахстанский порт Курык.

28 апреля судно-паром типа Ro-Pax “Зарифа Алиева”, введенное в эксплуатацию при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, совершило свой первое плавание в казахстанский порт Курык.

Уникальное судно, принадлежащее ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO), на котором применяются последние технологические инновации, имеет длину 154,5 метра, ширину 17,7 метра, а высоту борта 7,5 метра.

Во время плавания на борту находились 25 человек экипажа, 43 пассажира, 38 грузовиков и 18 легковых автомобилей. По возвращении в Алятский международный морской торговый порт на борту находились 25 человек, 53 пассажира и 41 грузовик. Это судно-паром по грузоподъемности больше, чем другие паромы в Каспийском море и может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR.

Судном управляет самый молодой капитан ASCO Тахмираз Исмаилов и его команда.

“До этого я работал и на других судах-паромах. Это мое первое плавание на пароме типа Ro-Pax и я чувствую большую ответственность. Постараюсь оправдать доверие, своевременно выполнять указания и поручения руководства", - сказал капитан.

Дежурный помощник капитана Сеймур Ахмедов сообщил, что имеет 22-летний опыт и ему доставляет удовольствие путешествие на новом корабле. Его основной задачей на судне является контроль процесса во время погрузочно-разгрузочных операций.

Шамхал Алиев - один из самых молодых моряков на судне ”Зарифа Алиева". Помощник дежурного, имеющий в общей сложности 9-летний опыт работы, говорит, что судно комфортное и имеет более широкие возможности маневрирования.