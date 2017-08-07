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    Renault и Иран подписали контракт стоимостью 600 млн евро

    До 2018 года в Иране будут выпущены две модели Renault Duster

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Французский автопроизводитель Renault и Иран подписали контракт стоимостью 600 млн евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, Иранская организация промышленного развития и реконструкции, Partov Negin Naseh и французский Renault намерены выпускать новые модели автомобилей, а также открыть сервисный центр и пункт продажи запчастей.

    Отметим, что первые две модели Renault Duster будут выпущены в Иране до 2018 года. Renault намерен производить здесь 300 тыс. автомобилей в год.

    По условиям, Renault владеет 60% акций нового контракта, а две иранские компании – по 20%. 

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