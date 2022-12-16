Восстановительные работы на водохранилище "Хачынчай" будут завершены в 2023 году

Ремонтно-восстановительные работы на водохранилище "Хачынчай" в Агдамском районе планируется завершить в октябре будущего года.

Ремонтно-восстановительные работы на водохранилище "Хачынчай" в Агдамском районе планируется завершить в октябре будущего года.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафик Асланов заявил в ходе медиатура 16 декабря.

"Водохранилище было построено над рекой Хачынчай в 1964 году. Река берет начало в Азербайджане, ее формируют грунтовые воды на высоте примерно 1800 метров над уровнем моря, подземные воды и дождевая вода. Водохранилище обеспечивает водой около 7 тыс. гектаров посевных территорий в Агдаме. Одна только бетонная часть скоса плотины была размыта примерно на 80 тыс. квадратных метров. Размытая часть была разобрана. Работы завершены примерно на 80 процентах участка. В настоящее время заливается 20-30-сантиметровый бетонный слой", - отметил он.

Р.Асланов добавил, что восстановительные работы также ведутся на аварийных водоспусках. Кроме того, работы по бетонированию начаты на 7-километровом участке магистрального канала с водопропускной способностью 3,2 кубометра в секунду.

"Мы планируем полностью завершить работы до октября будущего года, обеспечить набор воды, чтобы использовать водохранилище в осеннем поливе в 2024 году", - добавил Р.Асланов.