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Реконструкция участка Барда-Агдам начнется после обеспечения безопасности

Реконструкция участка Барда-Агдам начнется после обеспечения безопасности Железнодорожная линия Барда-Агдам, на реконструкцию которой будет выделено 5 млн манатов, является участком железной дороги Евлах-Ханкенди протяженностью 104 км
Инфраструктура
18 декабря 2020 г. 14:45
Реконструкция участка Барда-Агдам начнется после обеспечения безопасности
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Железнодорожная линия Барда-Агдам, на реконструкцию которой будет выделено 5 млн манатов, является участком железной дороги Евлах-Ханкенди протяженностью 104 км. Эта линия пройдет через Барду, Тертер и Агдам.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель начальника департамента инфраструктуры ЗАО ”Азербайджанские железные дороги", начальник службы движения Эльчин Мамедов.

По его словам, участок этой линии от Кёчарли до Агдама длиной 26 км был под оккупацией: "На этой территории враг разместил бесчисленное количество мин. Строительные работы начнутся после обеспечения безопасности. Строительство железной дороги - дело непростое, для укладки рельсов необходимы земельные работы. В настоящее время используется участок от Евлаха до Кёчарли, который тоже будет реконструирован".

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Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttində hansı işlər görülür?

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