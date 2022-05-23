Реконструируется дорога Гала-Шувелан

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует пролегающую между поселками автомобильную дорогу Гала-Шувелан в Хазарском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует пролегающую между поселками автомобильную дорогу Гала-Шувелан в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

Протяженность автомобильной дороги Гала-Шувелан составляет 5,2 км, а ширина проезжей части в среднем - 9 метров.

На 1 200-метровом участке дороги уже близятся к завершению работы по фрезерованию дороги, удалению непригодного грунта, прокладке нового дорожного полотна, строительству дорожного основания и укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия. В других частях реконструкция продолжается в соответствии с проектом.

В соответствии с "Инвестиционной программой" этого года на территории поселков Мардакян, Бина, Бузовна, Гала и Зиря Хазарского района планируется отремонтировать 26,5 км улиц и дорог. Соответствующие работы уже начались.