Рейс Cathay Pacific Гонконг-Лондон совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Самолет, следовавший рейсом Гонконг-Лондон, совершил вынужденную посадку в Баку

Пассажирский самолет авиакомпании Cathay Pacific, выполнявший рейс Гонконг – Лондон, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, капитан воздушного судна запросил вынужденную посадку в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту в 19:08 по местному времени.

Пассажиру была оперативно оказана первичная медицинская помощь, после чего он был немедленно был доставлен в медицинское учреждение.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярно проводит тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров и членов экипажа на высоком уровне", - говорится в сообщении.