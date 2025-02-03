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Рейс Cathay Pacific Гонконг-Лондон совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Рейс Cathay Pacific Гонконг-Лондон совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту Самолет, следовавший рейсом Гонконг-Лондон, совершил вынужденную посадку в Баку
Инфраструктура
3 февраля 2025 г. 20:14
Рейс Cathay Pacific Гонконг-Лондон совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Пассажирский самолет авиакомпании Cathay Pacific, выполнявший рейс Гонконг – Лондон, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, капитан воздушного судна запросил вынужденную посадку в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту в 19:08 по местному времени.

Пассажиру была оперативно оказана первичная медицинская помощь, после чего он был немедленно был доставлен в медицинское учреждение.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярно проводит тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров и членов экипажа на высоком уровне", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Aircraft operating flight Hong Kong – London makes emergency landing in Baku
Версия на азербайджанском языке Honq Konq–London reysi ilə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

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