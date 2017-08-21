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    Самолет, осуществляющий рейс Баку-Алматы, вынужден был вернуться обратно

    По техническим причинам самолет около двух часов кружил над Каспийским морем

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в районе 12:50 часов самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Баку-Алматы, после взлета вновь вернулся в аэропорт Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на представительство авиакомпании Air Astana в Баку, причиной инцидента послужили технические неполадки, возникшие в самолете.

    "Для доставки по назначению вернувшихся в Баку пассажиров из Казахстана в столицу Азербайджана направили дополнительный самолет. Авиарейс предусматривается осуществить сегодня в 21:30", - сообщили в представительстве.

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