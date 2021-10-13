Реально ли субсидирование водопользования в Азербайджане?

Для точного учета воды для орошения (технической) в Азербайджане вода должна доставляться на участки по трубам, а не по каналам.

Для точного учета воды для орошения (технической) в Азербайджане вода должна доставляться на участки по трубам, а не по каналам.

Об этом сообщил Report эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, комментируя предложение ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" о субсидировании использования технической воды.

"Возникают вопросы, как распределять воду, где будет ее источник. Потому что фермер не может решить эти вопросы в одиночку. Чтобы механизм субсидирования работал эффективно, в первую очередь необходимо четко определить, из какого источника - реки, озера или ручья фермер будет получать воду. А для этого есть региональные управления ОАО "Мелиорация и водного хозяйства", - отметил он.

Эксперт отметил, что субсидирование - это всего лишь одна составляющая, а решение вопроса орошения требует более комплексного подхода: “Общая площадь орошаемых земель составляет 1,4 млн гектаров. Водные ресурсы страны в нормальных условиях составляют 32 млрд кубометров, а в период засухи - 20 млрд кубометров. То есть у нас достаточно запасов воды. Но в глобальном масштабе существует проблема нехватки воды, и этот процесс углубляется. Поэтому экономное использование имеющихся ресурсов имеет важное значение с точки зрения будущих перспектив. Но как это сделать? По официальным данным, по линии мелиорации и водного хозяйства забирается около 10 млрд кубометров воды, эффективно используется 7 млрд кубометров, а 3 млрд кубометров – это потери. Даже в недавно отстроенных каналах есть утечки воды. Чтобы минимизировать объем воды, идущей на потери, хозяйствам необходимо доставлять воду по трубам, а не по каналам. А после установки счетчика можно будет вести точный учет воды. Если у фермера большие расходы на воду, могут быть запущены различные механизмы государственной поддержки, такие как субсидии, дотации. Без решения этих вопросов невозможно будет решить проблемы в этой области за счет субсидирования водопользования”.

Напомним, что "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" провело переговоры с Министерством сельского хозяйства о субсидировании. В ведомстве считают, что это приведет к экономному использованию воды каждым фермером в будущем.