Реализуется проект по строительству автодороги Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли

Протяженность проектируемой дороги - 43 километра

15 марта во время поездки президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденные от оккупации Физулинский и Ходжавендский районы состоялась церемония по закладке фундамента новой автомобильной дороги Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, после которой сразу же был дан старт реализации проекта.

Как сообщает Report, автодорога Гадрут-Джабраил-Шукюрбейли берет свое начало в поселке Гадрут Ходжавендского района и, проходя через Джебраильский район, соединяется с магистральной автодорогой Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор в селе Шукюрбейли.

Протяженность проектируемой дороги - 43 километра. Согласно поручению главы государства, автомобильная дорога Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли строится в соответствии с первым техническим уровнем с четырьмя полосами движения с учетом плана развития Карабаха.

Вдоль дороги уже осуществляются широкомасштабные строительные работы. Принимая во внимание объем работ и задачу по завершению проекта в короткие сроки, строительство осуществляется ООО "Дорожная эксплуатация особого назначения номер 13" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с местной компанией "Керпю-Бина-Тикинти", которая специализируется на дорожном строительстве в качестве субподрядчика.

В настоящее время на этом участке данной дороги ведутся земляные работы. Так, с помощью специальной техники расширяется и профилируется дорога и строится новое земляное полотно шириной 26,5 метра в соответствии с первой технической категорией. С этой целью к строительным работам привлечено необходимое количество рабочей силы.

Вдоль дороги планируется проложить 45 труб и 25 прямоугольных водных переходов для обеспечения подачи воды в соответствии с проектом, а также 7 новых автомобильных мостов там, где это необходимо. Один из мостов будет построен на перекрестке с коридором магистральной автодороги Гаджигабул-Миндживан-Зангезурcкий коридор. Таким образом, будет обеспечен въезд и выезд из вышеназванной автодороги на магистральную дорогу.

Новая автомобильная дорога Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли проходит через территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Автодорога охватит около 20 населенных пунктов указанных районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными органами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.