Развитие Среднего коридора обсудили в Брюсселе представители Казахстана

Развитие транспортных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор), освоение месторождений редкоземельных металлов, зеленая энергетика - все эти вопросы обсуждались делегацией Казахстана с представителями к

Развитие транспортных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор), освоение месторождений редкоземельных металлов, зеленая энергетика - все эти вопросы обсуждались делегацией Казахстана с представителями ключевых структур Европейского союза в Брюсселе.

Как сообщили казахстанскому бюро Report в МИД РК, делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

В ходе переговоров с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Люком Девинем и шефом кабинета Верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС Вивиан Лоонела обсуждались вопросы по укрепление политического диалога и экономического сотрудничества и подготовка к предстоящим совместным мероприятиям.

"В первом полугодии пройдут такие важные мероприятия по углублению сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, как Совещание министров иностранных дел "Центральная Азия – ЕС" в Ашхабаде, первый Саммит "Центральная Азия – ЕС" в Самарканде, а также Международный форум в Астане", - отметили в МИД Казахстана.

Европейский союз является крупнейших торговым и инвестиционным партнером РК. На его долю приходится около трети казахстанской внешней торговли и накопленных иностранных инвестиций. Товарооборот за 2024 г. составил 48,7 млрд долларов США с долей экспорта из РК в 38,1 млрд. За 3 квартала прошлого года приток прямых инвестиций из стран ЕС в Казахстан составил 6,4 млрд долларов.

Казахстан первая страна из Центральной Азии, которая заключила с Евросоюзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (охватывает 29 сфер взаимодействия, включая вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, инноваций, культуры, спорта и туризма).