В Азербайджане разрешение на строительство будут выдавать в электронном порядке

Баку. 21 февраля REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась презентация "Системы электронного обращения" для выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию

Как сообщает Report, презентация прошла с участием главы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева.

Он рассказал о значимости системы, которая к тому же сведет к минимуму контакты предпринимателей с чиновниками.

"Система электронного обращения начинает функционировать с сегодняшнего дня. Получить техническое разрешение для объектов строительства можно будет в течение 10 дней. Согласно утвержденному правилу, количество документов, необходимых для получения разрешения, было сокращено с 18 до 7. Разрешение на эксплуатацию одноэтажных зданий с маленькой площадью и небольшими перегородками не потребуется. Процессы регистрации построек, требующих экспертизы, также постепенно будут электронизированы", - сказал представитель комитета.