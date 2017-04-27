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    Разработаны специальные требования для водителей такси, пассажиров и пешеходов Баку

    Бакинское транспортное агентство представило документы в соответствующие органы

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) разработало специальные требования для перевозчиков, водителей автобусов и такси, пассажиров и пешеходов столицы. Эти документы представлены на утверждение в соответствующие органы.

    Как сообщает Report, об этом сказал юрист-эксперт Эршад Гусейнов на мероприятии на тему “Модернизация транспортной системы в Баку: текущая ситуация и будущие планы”.

    “БТА старается приучить водителей такси и автобусов к дисциплине. Хороший водитель тот, кто знает правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В то же время он не создает проблем для перевозчика или владельца. С этой позиции водители должны быть заинтересованы в выполнении своей работы должным образом”, - сказал Э. Гусейнов.

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