Разработаны специальные требования для водителей такси, пассажиров и пешеходов Баку

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) разработало специальные требования для перевозчиков, водителей автобусов и такси, пассажиров и пешеходов столицы. Эти документы представлены на утверждение в соответствующие органы.

Как сообщает Report, об этом сказал юрист-эксперт Эршад Гусейнов на мероприятии на тему “Модернизация транспортной системы в Баку: текущая ситуация и будущие планы”.

“БТА старается приучить водителей такси и автобусов к дисциплине. Хороший водитель тот, кто знает правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В то же время он не создает проблем для перевозчика или владельца. С этой позиции водители должны быть заинтересованы в выполнении своей работы должным образом”, - сказал Э. Гусейнов.