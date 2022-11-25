Рауф Велиев: ASCO рассматривает возможность строительства специализированных кораблей в РФ

Азербайджанское каспийское морское пароходство рассматривает возможность строительства отдельных специализированных кораблей на судостроительных заводах России, в том числе и в Астраханской области.

Азербайджанское каспийское морское пароходство рассматривает возможность строительства отдельных специализированных кораблей на судостроительных заводах России, в том числе и в Астраханской области.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев в интервью news.ru .

"Помимо этого, во время двухсторонних визитов и встреч рассматриваются возможности совместного строительства, сборки или другой формы сотрудничества между Бакинским судостроительным заводом и верфями Астрахани. ASCO заинтересован в таких формах взаимодействия, так как это позволяет воспользоваться многолетним опытом судостроительных компаний России, в частности Астрахани.

Мы регулярно встречаемся с представителями правительства Астраханской области, с Астраханью у нас крепкие исторические связи. В свое время строительство немалого количества наших судов проводилось на верфях, находящихся в этом городе, поэтому астраханские судостроительные заводы всегда играли для нас особо важную роль. До сих пор мы имеем с ними тесные связи и стараемся по возможности обмениваться опытом, обсуждаем разные варианты сотрудничества и возможные новшества в сфере судостроительства", - сказал Р. Велиев.

По его словам, в рамках программы стратегического развития, предварительно концептуально согласованной наблюдательным советом ASCO, ведется постоянная работа над обновлением флота и осуществляются инвестиции в покупку и строительство новых судов: "При этом программа обновления флота учитывает строительство разных типов судов, а также земснарядов, сухогрузов и контейнеровозов".

Он напомнил, что в Азербайджане был построен и в 2013 году введен в эксплуатацию уникальный, оснащенный современным оборудованием Бакинский судостроительный завод, где строятся различные типы судов.

"Поэтому теперь ASCO отдает приоритет размещению заказов на строительство новых судов именно на нашем заводе", - сказал глава пароходства.

Напомним, что в состав ASCO, наряду с транспортным флотом, входят также специализированный флот и судоремонтные заводы.

Транспортный флот состоит из 54 судов, в том числе, 20 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro, 2 судов типа Ro-Pax, а также 1 технического судна и 1 плавучей мастерской. В состав специализированного флота входят 210 судна, в том числе 20 крановых, 25 буксирно-снабженческих, 26 пассажирских, 2 трубоукладывающих, 6 пожарных, 7 инженерно-геологических, 2 водолазных и 88 служебных и вспомогательных судов.