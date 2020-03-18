Растет объем транзитных грузов через Бакинский порт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

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В последние годы Азербайджан предпринимает важные шаги в области мультимодальных грузоперевозок. В этой связи важное значение имеют железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), введенная в эксплуатацию в 2018 году, а также Бакинский международный морской торговый порт (новый Бакинский порт) в поселке Алят Гарадагского района столицы. На днях мы посетили порт и ознакомились с процессом его работы.

Грузоперевалочная способность нового Бакинского порта на 1-й фазе составляет 15 млн тонн, в том числе 100 тыс. TEU. Контейнеры, поступающие в порт через Каспийское море, загружаются на движущиеся по БТК составы или переваливаются. Несколько человек контролируют процесс. Цель состоит в безопасной перевалке грузов с соблюдением всех правил.

В 2019 году по БТК было перевезено 45 тыс. контейнеров, что на 56% больше, чем в 2018 году. Ожидается, что в 2020 году рост составит более 50% - 75-80 тыс. контейнеров.

Начальник департамента ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли сообщил Report, в прошлом году был зафиксирован рост перевалки всех видов грузов в Бакинском порту: "В 2019 году объем грузоперевалок в порту увеличился на 7,2% по сравнению с 2018 годом и достиг 4,062 млн тонн. Из них на долю транзитных грузов пришлось 3,444 млн тонн или 84,8%. В прошлом году был зафиксирован наибольший рост, особенно в перевалке большегрузов и контейнеров. В последнее время в глобальной логистике в основном предпочтение отдается контейнерным грузоперевозкам. Транзит большей части грузов по нашему коридору осуществляется в этой форме. В 2019 году в Бакинском порту был зафиксирован самый высокий показатель за последние 28 лет в перевалке колесных транспортных средств и контейнеров. Так, за указанный период было перевалено 35 152 TEU, что означает рост на 53,6% по сравнению с предыдущим годом".

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По его словам, в настоящее время в Бакинском порту действует контейнерный терминал: "Преимущество этого терминала в том, что он позволяет быстро переваливать грузы. Кроме того, большое значение в транзитных грузоперевозках между странами Центральной Азии и Черноморского бассейна и Европы имеет Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Мы наблюдем рост перевалки транзитных грузов, в частности, контейнеров из Китая. В 2019 году перевалка контейнеров из Китая в годовом сравнении возросла более чем в 2 раза".

Х.Гасанли подчеркнул, что БТК играет большую роль в развитии Среднего коридора в качестве транзитного: "Эта железнодорожная линия позволяет доставлять грузы из Китая как в Турцию, так и в Европу".

Азербайджан в ближайшем будущем добьется еще больших успехов в контейнерных перевозках. Этому способствует транзитная позиция нашей страны, растущая роль в регионе, дальнейшее наращивание потенциалов БТК и Бакинского порта, сотрудничество с рядом хабов мира.