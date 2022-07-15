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Расширен список арендованного жилья с правом выкупа

Расширен список арендованного жилья с правом выкупа В Азербайджане расширен перечень жилых зданий, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды квартир с обязательством права выкупа. Так, в жилищный фонд включены квартиры еще по двум жилым комплексам.
Инфраструктура
15 июля 2022 г. 13:52
Расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В Азербайджане расширен перечень жилых зданий, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды квартир с обязательством права выкупа. Так, в жилищный фонд включены квартиры еще по двум жилым комплексам.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, один из новых жилых комплексов расположен на улице Насреддина Туси в Хатаинском районе Баку.

На начальном этапе гражданам предлагаются 100 двух- и трехкомнатных квартир. Ежемесячная оплата за предлагаемые квартиры начинается от 616 манатов.

Другой комплекс расположен в Абшеронском районе - город Хырдалан, 17-ый км шоссе Баку-Сумгайыт. На начальном этапе гражданам предлагаются 111 квартир, в том числе одно-, двух- и трехкомнатные. Ежемесячные платежи за квартиры начинаются от 268 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzillərin siyahısına 2 yeni yaşayış kompleksi əlavə olunub

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