    Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектам

    Инфраструктура
    14 ноября, 2025
    15:58
    Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектам

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 24 сентября 2022 года "О создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов".

    Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

    Согласно документу, в состав Комиссии включен председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте.

