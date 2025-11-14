Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектам
Инфраструктура
- 14 ноября, 2025
- 15:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 24 сентября 2022 года "О создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов".
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно документу, в состав Комиссии включен председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте.
