Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib
İnfrastruktur
- 14 noyabr, 2025
- 15:31
Prezident İlham Əliyev "Təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismarının təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə Koordinasiya Komissiyasının yaradılması haqqında" 24 sentyabr 2022-ci il tarixli sərəncamında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Komissiyanın tərkibinə daxil edilib.
Son xəbərlər
16:00
Foto
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimi keçirilibFərdi
15:56
Azərbaycan Braziliya ilə gömrük sahəsində qarşılıqlı inzibati yardım sazişi imzalayıbBiznes
15:53
Azərbaycan Kiyevdəki səfirliyinin atəşə tutulması ilə bağlı Rusiyaya nota veribXarici siyasət
15:53
"Bakcell"in meqa lotereyasında 6-cı avtomobil sahibinə çatdı!İKT
15:44
Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
15:41
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıbEnergetika
15:35
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilibİnfrastruktur
15:34
Foto
PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə veribFutbol
15:32