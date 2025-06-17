Расширен перечень услуг и юридических действий в сфере гражданской авиации, облагаемых госпошлиной

Расширен перечень услуг и юридических действий в сфере гражданской авиации, облагаемых госпошлиной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", принятый Милли Меджлисом 1 мая в связи с исполнением закона "Об авиации".

Как сообщает Report, согласно закону, расширен перечень услуг и юридических действий в сфере гражданской авиации, облагаемых государственной пошлиной.

Предусмотрена пошлина в размере 15 манатов за выдачу сертификата эксплуатанта операторам беспилотных летательных аппаратов, 15 манатов за выдачу свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу.

Государственная пошлина будет взиматься в размере 10 манатов за выдачу регистрационного сертификата беспилотным летательным аппаратам, 10 манатов за выдачу разрешения на эксплуатацию операторам беспилотных летательных аппаратов, 10 манатов за выдачу свидетельств дистанционным пилотам (операторам), 10 манатов за выдачу разрешений клубам или ассоциациям моделей беспилотных летательных аппаратов.