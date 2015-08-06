​Распространилась информация о бомбе на борту самолета Баку-Москва - ОБНОВЛЕНО-3

Первая новость опубликована в 12:10

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Задержка запланированного сегодня в 10:40 авиарейса Баку-Москва связана с информацией одного из пассажиров о заложенной бомбе в одном из багажей на борту самолета.

Об этом сообщили Report дежурные сотрудники полиции Международного аэропорта Гейдара Алиева.

По информации, гражданка Молдовы Анжела Гирвик сообщила эту информацию другим пассажирам и личному составу самолета.

Отметим, что данная пассажирка уже доставлена в отделение полиции аэропорта и сейчас допрашивается.

На данный момент проводится проверка грузового отсека самолета. Каждый пассажир предъявляет свой багаж для тщательной проверки сотрудниками правоохранительных органов, к процессу досмотра привлечены специально обученные собаки.

Напомним, что задержан авиарейс Баку-Москва, который должен был быть выполнен сегодня в 10:40 на самолете Airbus-320.

*** 13:17

Отметим, что проверка завершена, никакой опасности для пассажиров не обнаружено, самолет уже взлетел и выполняет рейс по намеченному маршруту.

***13:35

Как сообщили в эти минуты Report сотрудники полиции, распространившая информацию о заложенной бомбе А.Гирвик 1976-го года рождения является душевнобольной. Продолжается допрос данного лица в дежурном отделении полиции аэропорта.

***16:30

Отметим, что принадлежащий AZAL самолет A-320, выполнявший авиарейс J2 852 по маршруту Баку-Москва, прибыл в Московский аэропорт Домодедово.