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    ​Распространилась информация о бомбе на борту самолета Баку-Москва - ОБНОВЛЕНО-3

    Распространившая информацию гражданка Молдовы допрашивается полицией

    Первая новость опубликована в 12:10

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Задержка запланированного сегодня в 10:40 авиарейса Баку-Москва связана с информацией одного из пассажиров о заложенной бомбе в одном из багажей на борту самолета.

    Об этом сообщили Report дежурные сотрудники полиции Международного аэропорта Гейдара Алиева.

    По информации, гражданка Молдовы Анжела Гирвик сообщила эту информацию другим пассажирам и личному составу самолета.

    Отметим, что данная пассажирка уже доставлена в отделение полиции аэропорта и сейчас допрашивается.

    На данный момент проводится проверка грузового отсека самолета. Каждый пассажир предъявляет свой багаж для тщательной проверки сотрудниками правоохранительных органов, к процессу досмотра привлечены специально обученные собаки.

    Напомним, что задержан авиарейс Баку-Москва, который должен был быть выполнен сегодня в 10:40 на самолете Airbus-320.

    *** 13:17

    Отметим, что проверка завершена, никакой опасности для пассажиров не обнаружено, самолет уже взлетел и выполняет рейс по намеченному маршруту.

    ***13:35 

    Как сообщили в эти минуты Report сотрудники полиции, распространившая информацию о заложенной бомбе А.Гирвик 1976-го года рождения является душевнобольной. Продолжается допрос данного лица в дежурном отделении полиции аэропорта.

    ***16:30

    Отметим, что принадлежащий AZAL самолет A-320, выполнявший авиарейс J2 852 по маршруту Баку-Москва, прибыл в Московский аэропорт Домодедово.

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