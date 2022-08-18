Распространены кадры строительства автодороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд

11:11

Распространены видеокадры строительства автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, дорога общей протяженностью 123,8 км считается одним из 10 важных дорожно-инфраструктурных проектов, необходимых для развития освобожденных территорий Азербайджана.

Азербайджанская компания AzVirt, занятая строительством участка от 81 до 101 км дороги, продемонстрировала в своей видеозаписи ход работ.

Закладка новой дороги прошла 26 апреля 2021 года в ходе поездки президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джабраильский и Зангиланский районы.

Автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд, берущая свое начало в селе Ахмедбейли Физулинского района, будет иметь 6 и 4 полосы движения на отдельных участках и строится в соответствии со стандартами дорого I категории.

Первый 80-километровый участок дороги будет иметь 6 полос туда и обратно, а остальная часть в 43,8 км – четыре полосы.

Вдоль дороги предусмотрено строительство 6015 автомобильных тоннелей, 3 виадуков и 23 автомобильных мостов, 8 путепроводов, 50 подземных переходов, 5 надземных переходов и пр.

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов, от нее берут начало строящиеся сейчас автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин.