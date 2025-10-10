Рашад Набиев: Средний коридор предлагает устойчивую альтернативу северным маршрутам

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 12:06
    Задолго до того, как Средний коридор стал рассматриваться в качестве ключевой транспортной артерии между Востоком и Западом, Азербайджан начал активно инвестировать в его развитие, несмотря на то, что приоритет тогда отдавался северному направлению.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, выступая на конференции Global Gateway в Брюсселе.

    По словам министра, сегодня Средний коридор превращается в один из важнейших маршрутов международной торговли, предлагая устойчивую и безопасную альтернативу северным путям. Ключевая идея азербайджанской стратегии заключается в создании единого пространства физической и цифровой связанности.

    Правительство Азербайджана реализует концепцию "двойной трансформации", объединяющую традиционные транспортные коридоры с современными цифровыми решениями, обеспечивающими прозрачность, эффективность и доверие между участниками цепочек поставок.

    "Азербайджан создал интегрированную мультимодальную транспортную систему, объединяющую железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные пути. Ее центральным элементом стал Бакинский международный морской порт в Аляте - крупнейший хаб на Каспии, играющий стратегическую роль в развитии Среднего коридора", - отметил Набиев.

    Он подчеркнул, что особое значение имеет железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК), ставшая ключевым звеном маршрута, соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Азербайджан начал реализацию этого проекта еще в то время, когда потенциал направления только начинал осознаваться на международной арене.

    Недавно правительство страны выделило дополнительно 100 миллионов долларов США на расширение пропускной способности БТК, что позволит значительно увеличить объем перевозок в ближайшие годы.

