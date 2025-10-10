Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Рашад Набиев: Мир на Южном Кавказе создает основу для новых транспортных проектов

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 12:29
    Рашад Набиев: Мир на Южном Кавказе создает основу для новых транспортных проектов

    Азербайджан в будущем планирует обеспечить прямую связанность от Каспийского моря до Средиземного и Черного морей, этому будет способствовать запуск Зангезурского коридора, а также мирные инициативы, поддержанные в Вашингтоне, создающие политическую основу для новых транспортных проектов.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, выступая на конференции Global Gateway в Брюсселе.

    "Вчера некоторые из коллег спрашивали меня будет ли возможность достичь Черного и Средиземного морей за 14 дней. Ответ да, так как мы планируем запустить Зангезурский коридор и другие проекты", - отметил министр.

    По его словам, важным этапом развития транспортной инфраструктуры стало расширение мощностей порта Алят: его пропускная способность увеличится с 10 до 25 млн тонн в год к 2030 году. Такой шаг обусловлен стремительным ростом грузопотока - за последние три года объем транзита через порт увеличился в пять раз, сообщил министр.

    Благодаря активной координации с партнерами из Казахстана и Грузии, Азербайджан устранил не только физические, но и бюрократические "узкие места", отметил Набиев.

    "В стране создан координационный центр, что позволило оптимизировать логистику и сократить сроки доставки. Если в 2022 году доставка грузов из Китая в грузинские черноморские порты Поти и Батуми занимала 53 дня, то сегодня этот срок составляет всего 12–14 дней. Количество контейнерных поездов, проходящих через Азербайджан, также выросло многократно: от одного в 2003 году до 270 в 2023 году, и к концу 2025 года ожидается рост до 1000 поездов. Наряду с физической инфраструктурой, Азербайджан активно развивает цифровые технологии управления транспортом, внедряя системы мониторинга, планирования и обмена данными в режиме реального времени. Это делает Средний коридор не просто маршрутом, а умной транспортно-логистической экосистемой, основанной на доверии, прозрачности и инновациях", заключил он.

