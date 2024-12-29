Рашад Набиев: AZAL - одна из самых надежных авиакомпаний в мире

Рашад Набиев: "Азербайджанские авиалинии" признаны одними из самых надежных в мире

Флагман гражданской авиации Азербайджана – компания AZAL признана одной из самых надежных авиакомпаний в мире по стандартам безопасности и качества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на церемонии прощания с погибшими членами экипажа рейса Баку-Грозный.

"Профессионализм и отвага опытных пилотов имеют большое значение в этой сфере. Героизм, проявленный в трудную минуту членами экипажа потерпевшего крушение самолета, оставил неизгладимый след в истории азербайджанской авиации", - подчеркнул Набиев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.