Рашад Гасанов: Авиарейсы в Азербайджане выросли более чем в 5 раз за 4 года

По количеству авиарейсов в Азербайджане зафиксирован более чем 5-кратный рост за последние четыре года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе Германо-Азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

По его словам, в год выполняется свыше 260 тыс. рейсов: "Многочисленные рейсы выполняются между Европой и Азией, а также из аэропортов Германии. С точки зрения пассажирских перевозок Баку и города Германия связаны 10 прямыми рейсами, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполняет рейсы в Берлин, а Lufthansa - во Франкфурт. Потенциал для развития существует, и мы с удовольствием поддержали бы использование этой возможности".

Гасанов также подчеркнул, что базирующаяся в Баку и являющаяся одной из крупнейших в мире коммерческих грузовых авиакомпаний Silk Way West Airlines перевозит более 500 тыс. тонн грузов в год: "По последним статистическим данным, более приблизительно 15% воздушных грузоперевозок между Китаем и Германией осуществляется посредством Silk Way West Airlines".