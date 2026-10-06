Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Рашад Гасанов: Авиарейсы в Азербайджане выросли более чем в 5 раз за 4 года

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 15:19
    Рашад Гасанов: Авиарейсы в Азербайджане выросли более чем в 5 раз за 4 года

    По количеству авиарейсов в Азербайджане зафиксирован более чем 5-кратный рост за последние четыре года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе Германо-Азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, в год выполняется свыше 260 тыс. рейсов: "Многочисленные рейсы выполняются между Европой и Азией, а также из аэропортов Германии. С точки зрения пассажирских перевозок Баку и города Германия связаны 10 прямыми рейсами, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполняет рейсы в Берлин, а Lufthansa - во Франкфурт. Потенциал для развития существует, и мы с удовольствием поддержали бы использование этой возможности".

    Гасанов также подчеркнул, что базирующаяся в Баку и являющаяся одной из крупнейших в мире коммерческих грузовых авиакомпаний Silk Way West Airlines перевозит более 500 тыс. тонн грузов в год: "По последним статистическим данным, более приблизительно 15% воздушных грузоперевозок между Китаем и Германией осуществляется посредством Silk Way West Airlines".

    Рашад Гасанов Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности Средний коридор
    Rəşad Həsənov: "Azərbaycanda aviareyslər dörd ildə beş dəfədən çox artıb"
    Azerbaijan's air traffic grows more than fivefold in four years
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей