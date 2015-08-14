Рафиг Джалилов: На некоторых землях уничтожается верхний плодородный слой и создаются искусственные озера

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялся деловой форум на тему "Регулирование земельных отношений и координация деятельности соответствующих государственных структур и муниципалитетов в организации земельного рынка Государственным комитетом по вопросам имущества". Как сообщает Report, на форуме приняли участие руководящие лица Госкомитета и представители соответствующих государственных структур.

Заместитель председателя комитета Рафиг Джалилов отметил, что на территориях лесного фонда республики ведутся различные строительные работы: "Также встречаются случаи превращения земель сельскохозяйственного назначения в непригодные. На некоторых территориях уничтожается верхний плодородный слой таких земель и создаются искусственные озера. Помимо этого, на плодородных землях открываются каменные карьеры, что наносит тяжелый удар по фонду плодородных земель".