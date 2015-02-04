Работы по созданию электронной базы недвижимого имущества в Азербайджане будут завершены в ближайшие 3-4 года

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В 53 городах и районах Азербайджана завершены работы по созданию упрощенной модели электронной базы кадастровых данных. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня директор Центра кадастра недвижимого имущества и технической инвентаризации Рамиз Гулиев на проходящей в Государственном комитете по вопросам имущества общественной презентации на тему "Кадастр недвижимого имущества и система адресного реестра в Азербайджане: достижения и перспективы".

По словам Р.Гулиева, уже завершены кадастровые работы в 7 районах города Баку. В настоящее время в Бинагадинском, Гарадагском, Пираллахинском, Низаминском и Хатаинском районах ведутся работы по созданию электронной базы кадастровых данных. Проект "Кадастр и регистрация недвижимого имущества" реализуется с участием немецких специалистов. Директор центра отметил, что в рамках проекта выполняются работы по созданию электронной базы кадастровых данных и составлению цифровых кадастровых карт в городе Гянджа и на всей территории Шекинского района. Работы планируется завершить в первом полугодии 2016 года.

Таким образом, к концу 2015 года впервые в истории кадастра страны будет создана совершенная электронная база кадастровых данных по недвижимости города Баку. В ближайшие 3-4 года планируется завершить работы по созданию электронной базы кадастровых данных по недвижимости на всей территории Азербайджана.

Напомним, что мероприятие прошло с участием представителей аппарата Государственного комитета по вопросам имущества и подведомственных структур, соответствующих министерств, комитетов, управлений и организаций, местных органов исполнительной власти, муниципалитетов, немецкого банка KfW и организации GIZ, общественных объединений и НПО, связанных с недвижимым имуществом.