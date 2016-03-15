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    Работы по благоустройству на одной из улиц Нардарана завершились

    Компенсация за снесенные на улице Насруллаха Аскерова дома и объекты будет выдана после Новруз байрамы

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Проводимые на улице Абшерон поселка Нардаран Сураханского района Баку работы по благоустройству завершились.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли.

    Он напомнил, что 28 жителям улицы выдана компенсация. Компенсация владельцам еще 71 объекта будет выдана в ближайшее время.

    А.Наджафли отметил, что компенсация за снесенные на улице Насруллаха Аскерова дома и объекты будет выдана после Новруз байрамы: "На указанный улице под снос попали 43 объекта".

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