Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Минджеван-Агбенд завершатся в следующем году

Работы на автомобильной дороге Ахмедбейли-Горадиз-Минджеван-Агбенд завершатся весной 2026 года.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом сказал журналистам заместитель начальника Управления инвестиций Государственного агентства автомобильных дорог Ильхам Сулейманов.

По его словам, общая протяженность автомобильной дороги составляет 123,6 км, дорога спроектирована в соответствии с первой технической категорией. На дороге построено 28 мостов, 8 развязок и 3 тоннеля общей протяженностью чуть более 12 км. В настоящее время физический прогресс работ на автомобильной дороге составляет 95%.