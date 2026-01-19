Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"
Инфраструктура
- 19 января, 2026
- 17:14
21 января ЗАО "Бакинский метрополитен" продлит время работы в связи с матчем "Карабах" - "Айнтрахт" в Лиге чемпионов УЕФА.
Об этом сообщили Report в ЗАО.
Согласно информации, бакинское метро будет работать в усиленном режиме в ночь с 21 на 22 января. Все станции столичной подземки будут открыты до 01:00, а на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариманов" будет обеспечен особый контроль.
