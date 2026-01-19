Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"

21 января ЗАО "Бакинский метрополитен" продлит время работы в связи с матчем "Карабах" - "Айнтрахт" в Лиге чемпионов УЕФА.

Об этом сообщили Report в ЗАО.

Согласно информации, бакинское метро будет работать в усиленном режиме в ночь с 21 на 22 января. Все станции столичной подземки будут открыты до 01:00, а на станциях "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариманов" будет обеспечен особый контроль.