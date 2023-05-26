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Проживающие в Агдаше члены семей шехидов посетили Шушу

Проживающие в Агдаше члены семей шехидов посетили Шушу Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, Общественное объединение по оказанию поддержки семьям шехидов "Zəfər", Фонд пропаганды духовных ценностей и Управление государственного заповедника города
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 17:32
Проживающие в Агдаше члены семей шехидов посетили Шушу

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, Общественное объединение по оказанию поддержки семьям шехидов "Zəfər", Фонд пропаганды духовных ценностей и Управление государственного заповедника города Шуша организовали поездку в культурную столицу Азербайджана членов семей шехидов, проживающих в Агдаше.

Как сообщает Report, в поездке также приняли участие родители военнослужащих, погибших в Шуше.

Участники поездки ознакомились с богатой историей, культурным наследием города Шуша, проводимыми в городе работами по восстановлению и строительству. Члены семей шехидов посетили Джидыр-дюзю, музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршудбану Натаван. Они также посетили исторические достопримечательности города и Шушинскую крепость.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda yaşayan şəhid ailəsi üzvlərinin Şuşaya səfəri reallaşdırılıb

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