Проживающие в Агдаше члены семей шехидов посетили Шушу

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, Общественное объединение по оказанию поддержки семьям шехидов "Zəfər", Фонд пропаганды духовных ценностей и Управление государственного заповедника города

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, Общественное объединение по оказанию поддержки семьям шехидов "Zəfər", Фонд пропаганды духовных ценностей и Управление государственного заповедника города Шуша организовали поездку в культурную столицу Азербайджана членов семей шехидов, проживающих в Агдаше.

Как сообщает Report, в поездке также приняли участие родители военнослужащих, погибших в Шуше.

Участники поездки ознакомились с богатой историей, культурным наследием города Шуша, проводимыми в городе работами по восстановлению и строительству. Члены семей шехидов посетили Джидыр-дюзю, музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршудбану Натаван. Они также посетили исторические достопримечательности города и Шушинскую крепость.