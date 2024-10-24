Проводится реорганизация ADY Express

С целью развития международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, повышения их конкурентоспособности, ЗАО (АЖД) проводит реформы, а также систематические и последовательные меры по развитию.

С целью развития международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, повышения их конкурентоспособности, ЗАО (АЖД) проводит реформы, а также систематические и последовательные меры по развитию.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в последние годы структура активно сотрудничает с международными партнерами в рамках Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" с целью развития "Среднего коридора", который обеспечивает транзит грузов с Востока на Запад.

С 2024 года также начата работа по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут".

Для повышения эффективности транзитных перевозок через коридоры, особенно контейнерных перевозок, было решено реформировать управление этой областью. В этой связи, с 1 ноября 2024 года ООО ADY Express будет реорганизован путем присоединения к нему компании ООО ADY Container, что позволит предложить клиентам более широкий спектр услуг как по контейнерным, так и вагонным перевозкам.

Объединенная компания предложит полные логистические услуги, а также мультимодальные перевозки, что позволит клиентам экономить как время, так и финансы. Планируется внедрение цифровых технологий для оптимизации процессов логистики, что обеспечит прозрачность и безопасность грузоперевозок по всему коридору.

Эти реформы способствуют не только развитию международных транспортных коридоров, но и повышению качества обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов в сфере грузоперевозок на территории Азербайджана.