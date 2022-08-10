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Проводится реконструкция систем водоснабжения и канализации города Балакен

Проводится реконструкция систем водоснабжения и канализации города Балакен ОАО "Азерсу" в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов" проводит реконструкцию инфраструктуры питьевого водоснабжения в городе Балакен с целью обеспечения населения бесперебойной, качественной питьевой водой.
Инфраструктура
10 августа 2022 г. 15:34
Проводится реконструкция систем водоснабжения и канализации города Балакен

ОАО "Азерсу" в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов" проводит реконструкцию инфраструктуры питьевого водоснабжения в городе Балакен с целью обеспечения населения бесперебойной, качественной питьевой водой.

Как сообщает Report, в настоящее время ведется бурение субартезианских скважин, строительство и реконструкция резервуаров.

Планируется пробурить 10 субартезианских скважин в русле Балакенчая, реконструировать существующие водохранилища емкостью 500 кубометров каждое и построить 2 новых водохранилища емкостью 2000 кубометров.

За прошедший период было пробурено 7 субартезианских скважин, 5 из них введены в эксплуатацию. На территории водохранилищ были построены 2 новых водохранилища емкостью 2000 кубометров каждое. В то же время 2 существующих водохранилища емкостью 500 кубометров были реконструированы. В рамках проекта осуществлено строительство линий между резервуарами и создание систем электроснабжения.

На следующих этапах проекта будут полностью реконструированы системы водоснабжения и канализации города. В будущем будет построен водозаборный узел на источнике Силтикчай и вырыто 6 субартезианских колодцев, построен магистральный водопровод протяженностью 7,6 км от источника воды до города.

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