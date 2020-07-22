Проводится оценка ущерба, причиненного населённым пунктам и имуществу мирных жителей Товузского района

Азербайджанское государство является гарантом безопасной жизни, всегда поддерживает своих граждан и храбрых военнослужащих

20 июля Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, данным распоряжением государственным органам было дано поручение в кратчайшие сроки провести оценку ущерба, нанесённого гражданскому населению, государственному имуществу и инфраструктурным объектам Товузского района.

В связи с выполнением распоряжения была создана Рабочая группа, состоящая из представителей Министерства экономики и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудников и специалистов исполнительной власти Товузского района. Для ознакомления с ситуацией на месте и проведения оценочных работ группа специалистов была направлена в Товузский район.

В настоящее время проводится экспертиза и изучается урон, причиненный гражданскому населению и госимуществу в населенных пунктах, пострадавших от военной агрессии оккупанта. Оценка причинённого ущерба будет представлена в ближайшее время.

Как известно, основной урон был нанесен 6 населенным пунктам Товузского района: селам Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Вахидли, Юхары Ойсузлу и Ашагы Ойсузлу.

В этих селах, по предварительным оценкам, 35 домам и принадлежащим гражданскому населению вспомогательным помещениям, а также личному имуществу и пахотным землям граждан был нанесен ущерб различной степени. В результате интенсивного обстрела пострадало также государственное имущество. В основном это газопроводы, электрические провода, социальная и коммуникационная инфраструктура.

После полной оценки ущерба правительство подготовит План действий по его устранению, а также предложения по полному и скорейшему восстановлению поврежденных объектов и жилых домов, которые будут представлены Президенту Азербайджанской Республики.

Необходимо подчеркнуть, что группе экспертов предоставляется вся необходимая поддержка для скорейшего завершения процесса. Сам процесс находится под личным контролем главы государства.

Также следует отметить, что распоряжение президента по восстановлению инфраструктуры в зоне боевых действий Товузского района было определено в качестве приоритетной задачи.

Село Джоджуг Марджанлы Джабраилского района, ставшее символом "Великого возвращения" после апрельских боев 2016 года, и которому Президент Ильхам Алиев подарил новую жизнь, демонстрирует значимость и внимание, уделяемое восстановлению безопасного образа жизни в прифронтовых регионах.

Отметим, что строительство, ремонт и восстановление жилых домов и социальных объектов в населённых пунктах Агдамского и Тертерского районов, которым был нанесен серьезный ущерб в ходе упомянутых военных действий, были завершены всего за шесть месяцев.

Азербайджанское государство является гарантом безопасной жизни, всегда поддерживает своих граждан и храбрых военнослужащих. Еще одним свидетельством этого станет оперативная ликвидация ущерба, нанесенного Товузскому району.