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    Проводится акция на авиарейсы Баку-Дубай

    Акция действительна на рейсы до 15 декабря

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, при покупке и вылете до 15 декабря стоимость авиабилета на вечерние рейсы Баку-Дубай-Баку (J2 015/J2 016) составит всего 149 евро. Указанная цена включает все налоги и сборы.

    Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

    Рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus A319 и A320. В рамках рейса можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. 

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