Проводится акция на авиарейсы Баку-Дубай

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, при покупке и вылете до 15 декабря стоимость авиабилета на вечерние рейсы Баку-Дубай-Баку (J2 015/J2 016) составит всего 149 евро. Указанная цена включает все налоги и сборы.

Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus A319 и A320. В рамках рейса можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles.