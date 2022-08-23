Проведен осмотр Сарсангского водохранилища

19:39

22 августа представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с участием местных специалистов провели осмотр расположенного в Карабахском экономическом районе Сарсангского водохранилища.

Как сообщает Report , цель проведения осмотра заключалась в техническом мониторинге водохранилища, ознакомлении с текущей ситуацией, определении графика поступления воды из реки Тертерчай и сброса из водохранилища, а также создании основы для продолжения работ в этом направлении в будущем. В основном были обсуждены два вопроса - водораспределение и возобновление подачи воды.

Сарсангское водохранилище, имеющее важное стратегическое значение, было построено по инициативе Гейдара Алиева. Великий лидер в 1976 году лично принял участие в открытии данного объекта. Общий объем Сарсангского водохранилища составляет 560 млн кубометров. Водой из Сарсангского водохранилища, крупнейшего водного бассейна карабахского экономического района, орошается 96 тыс. гектаров (Барда, Тертер, Агдам, Агджабеди, Евлах и Гёранбой). На плотине водохранилища построена гидроэлектростанция общей мощностью 50 МВт.

В настоящее время по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводится работа по более эффективному использованию водных ресурсов, созданию новых источников, восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры.