О нас

Проведен осмотр Сарсангского водохранилища

Проведен осмотр Сарсангского водохранилища 19:39
Инфраструктура
23 августа 2022 г. 19:58
Проведен осмотр Сарсангского водохранилища

22 августа представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с участием местных специалистов провели осмотр расположенного в Карабахском экономическом районе Сарсангского водохранилища.

Как сообщает Report, цель проведения осмотра заключалась в техническом мониторинге водохранилища, ознакомлении с текущей ситуацией, определении графика поступления воды из реки Тертерчай и сброса из водохранилища, а также создании основы для продолжения работ в этом направлении в будущем. В основном были обсуждены два вопроса - водораспределение и возобновление подачи воды.

Сарсангское водохранилище, имеющее важное стратегическое значение, было построено по инициативе Гейдара Алиева. Великий лидер в 1976 году лично принял участие в открытии данного объекта. Общий объем Сарсангского водохранилища составляет 560 млн кубометров. Водой из Сарсангского водохранилища, крупнейшего водного бассейна карабахского экономического района, орошается 96 тыс. гектаров (Барда, Тертер, Агдам, Агджабеди, Евлах и Гёранбой). На плотине водохранилища построена гидроэлектростанция общей мощностью 50 МВт.

В настоящее время по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводится работа по более эффективному использованию водных ресурсов, созданию новых источников, восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSərsəng su anbarına baxış keçirilib

Самое читаемое

В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi