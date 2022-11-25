Пропускную способность ТМТМ намерены увеличить до 10 млн тонн в год

Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция планируют увеличить до 10 млн тонн в год пропускную способность Транскаспийского маршрута (ТМТМ) к 2025 году.

Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция планируют увеличить до 10 млн тонн в год пропускную способность Транскаспийского маршрута (ТМТМ) к 2025 году.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, такое решение было принято по итогам состоявшегося в Актау второй трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта.

"За 10 месяцев текущего года через морские порты Актау и Курык по ТМТМ перевезено порядка 1,5 млн тонн грузов, что в 2 раза превысило показатели прошлого года", - подчеркнул министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

При этом динамика роста объемов контейнерных перевозок увеличилась на 55%.

По его мнению, инфраструктура Транскаспийского маршрута сегодня позволяет перевозить около 6 млн тонн.

Стороны подписали Дорожную карту по синхронному устранению "узких" мест и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 годы.