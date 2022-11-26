Пропускная способность железнодорожной линии БТК будет увеличена

Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

"В январе-октябре текущего года объем транзитных грузов, перевозимых по территории Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 75% - до 8,7 миллиона тонн, из которых 6,7 миллиона тонн были перевезены по железной дороге. Мы ждем двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года. Поэтому планируем расширение (строительство 2-й фазы) Бакинского международного морского торгового порта, а также увеличение пропускной способности БТК", - отметил он.