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Пропускная способность железнодорожной линии БТК будет увеличена

Пропускная способность железнодорожной линии БТК будет увеличена Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Инфраструктура
26 ноября 2022 г. 17:31
Пропускная способность железнодорожной линии БТК будет увеличена

Азербайджан планирует расширить пропускную способность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

"В январе-октябре текущего года объем транзитных грузов, перевозимых по территории Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 75% - до 8,7 миллиона тонн, из которых 6,7 миллиона тонн были перевезены по железной дороге. Мы ждем двукратного увеличения объема транзитных грузов в конце этого года. Поэтому планируем расширение (строительство 2-й фазы) Бакинского международного морского торгового порта, а также увеличение пропускной способности БТК", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке BTQ dəmir yolu xəttinin yükötürmə qabiliyyəti artırılacaq
Версия на английском языке Azerbaijan to increase BTK transportation capacity 

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